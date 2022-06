Torre del Greco, lite sul lungomare: 22enne in ospedale

Il giovane è stato visitato in ospedale e gli sono state diagnosticate una frattura chiusa delle ossa nasali (frattura ala nasale di sinistra e frattura dell'osso zigomatico di sinistra) con trauma cranico non commotivo

Lite tra giovani nei pressi di un locale sul lungomare di Torre del Greco, in provincia di Napoli. Un ragazzo di 22 anni è finito in ospedale. Sul caso indagano i carabinieri. Sul posto c'era il ragazzo, colpito al volto per motivi ancora da chiarire.

La situazione

Il giovane è stato visitato in ospedale e gli sono state diagnosticate una frattura chiusa delle ossa nasali (frattura ala nasale di sinistra e frattura dell'osso zigomatico di sinistra) con trauma cranico non commotivo. Trenta i giorni di prognosi. Indagini sono in corso per chiarire dinamica dei fatti.