Ciriaco De Mita, oggi a Nusco i funerali alla presenza di Mattarella

Politica

De Mita si è spento nella casa di cura Villa dei Pini di Avellino, dove stava seguendo un percorso di riabilitazione dopo la frattura del femore per la caduta dello scorso febbraio. Ad aprile era stato ricoverato per un’ischemia. De Mita era attualmente sindaco della sua cittadina natale in Irpinia, Nusco

De Mita è nato il 2 febbraio 1928, a Nusco. Dopo gli studi classici, la laurea in Giurisprudenza all'Università Cattolica di Milano. Prima di entrare in politica lavora come legale per Eni