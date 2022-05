Rapina una donna, arrestato 43enne a Napoli

L'uomo, di Caivano, è accusato di rapina e lesioni personali. E' successo in via Nazionale

Un 43enne di Caivano (Napoli) è stato arrestato per rapina e lesioni personali dopo aver rapinato una donna in via Nazionale, a Napoli.

La vicenda

Gli agenti del commissariato di polizia Poggioreale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Nazionale dove alcuni passanti li hanno avvicinati per raccontare quanto accaduto: poco distante, un uomo aveva fermato una persona che, poco prima, aveva aggredito fisicamente una donna per poi rapinarla della sua borsetta. Gli agenti hanno rintracciato e bloccato il rapinatore restituendo la borsa alla vittima.