Rapina e aggressione a Sorrento, arrestato 34enne

L'accusa è di aver colpito con violenza una donna nel tentativo di rubarle la borsa. Il fatto è avvenuto lo scorso 18 marzo nel centro di Sorrento (in provincia di Napoli). E dopo circa un mese e mezzo di indagine nella mattinata di oggi è finito in manette un 34enne, residente a Sorrento, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura. L’uomo è stato condotto nel carcere napoletano di Poggioreale.

La vicenda

La donna fu avvicinata da un uomo che le spine contro muro, le tappò la bocca e dinanzi alle resistenze della vittima non esitò malmenarla duramente, fino a provocarle non trascurabili lesioni. Grazie ai filmati dei sistemi di videosorveglianza privati i carabinieri della locale caserma hanno ricostruito le fasi della rapina.