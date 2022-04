Si ribalta furgone sulla Domiziana, due feriti nel Casertano

Per cause non ancora accertate, il mezzo è uscito fuori strada, si è ribaltato tornando poi in posizione verticale, ed è finito nella scarpata adiacente alla carreggiata

Due persone a bordo di un furgone sono rimaste ferite in un incidente stradale sulla statale Domiziana nel territorio del Comune di Sessa Aurunca (Caserta). Per cause non ancora accertate, il mezzo è uscito fuori strada, si è ribaltato tornando poi in posizione verticale, ed è finito nella scarpata adiacente alla carreggiata. I due uomini che erano a bordo, entrambi operai, sono rimasti bloccati nell'abitacolo. Per liberarli sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone, che hanno tagliato la lamiera estraendo i due feriti, che sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Sessa Aurunca e al "Pineta Grande Hospital".