Sant'Antonio Abate, incendio in fabbrica di conserve: nessun ferito

Un incendio è scoppiato la scorsa notte in via Scafati a Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, nel piazzale dello stabilimento La Rosina. Non si sono registrati feriti.

L'incendio

Il rogo ha distrutto conserve alimentari, lattine e bottiglie vuote, bancali in legno, cassoni in plastica e un muletto. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell'incendio. I danni non sono ancora stati quantificati.