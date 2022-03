M5s, rigettata l'istanza di revoca della sospensione dello Statuto

Il Tribunale di Napoli ha rigettato, a quanto si apprende, l'istanza avanzata dal Movimento 5 Stelle per la revoca dell'ordinanza di sospensione dello Statuto e della nomina del presidente del M5S. Il giudice Francesco Paolo Feo nel rigettare l'istanza ha fissato per il 5 aprile l'udienza nel merito.

La sospensione di Statuto e nomina del presidente

I provvedimenti con cui lo scorso agosto il M5S ha modificato il suo statuto e ha nominato l'ex premier, Giuseppe Conte, presidente dei pentastellati sono stati sospesi in via cautelare dai giudici, lo scorso febbraio, per la sussistenza di "gravi vizi nel processo decisionale", in primis l'esclusione dalla votazione di oltre un terzo degli iscritti e il conseguente mancato raggiungimento del quorum. La decisione del tribunale ha azzerato le ultime nomine e riportato il Movimento al vecchio assetto con un comitato direttivo composto da 5 membri. Ora i giudici hanno rigettato l'istanza avanzata per la revoca dell'ordinanza di sospensione dello Statuto e della nomina del presidente del M5S.

La decisione dei giudici

Per i giudici civili napoletani, "non sussistono i presupposti per la chiesta revoca" anche perché "nell'avviso di convocazione dell'assemblea del 17 Luglio 2021..." , "...erano stati ammessi al voto solo gli iscritti da oltre sei mesi; inoltre, nel verbale di udienza del 2 Febbraio 2022 (innanzi al Collegio, in sede di reclamo), i ricorrenti contestavano ancora che l'avviso di convocazione dell'assemblea faceva riferimento ad un regolamento che doveva esser ritenuto inesistente". "L'istanza in esame - continuano i giudici - si fonda sulla produzione del documento qualificato 'regolamento', datato 8 Novembre 2018, dunque già da tempo esistente al momento dell'adozione delle delibere impugnate e che avrebbe legittimato l'esclusione dal voto degli iscritti da meno di sei mesi (sicché sarebbe superata, secondo l'istante, la motivazione sulla base della quale il Tribunale è giunto alla pronuncia di sospensione); tale documento, stante quanto prospettato nell'istanza di revoca, non sarebbe stato prodotto prima in giudizio perché, di esso, l'istante Associazione sarebbe venuta a conoscenza solo dopo la pronuncia dell'ordinanza di sospensione".

Borrè: “Per il tribunale è illegittima l'elezione di Conte”

"Per i giudici quindi è illegittima l'elezione di Giuseppe Conte alla presidenza del Movimento 5 Stelle", ha detto Lorenzo Borrè, legale dei tre iscritti al M5s, che presentarono il ricorso contro l'elezione di Conte e contro lo Statuto commentando la decisione dei giudici.