Ucraina, a Napoli allestito un hub vaccinale Covid per profughi

Mondo

Guerra Ucraina, manifestazioni in Russia: migliaia di arresti. FOTO

Incoraggiate dall'oppositore russo Alexei Navalny, migliaia di persone hanno espresso la loro contrarietà alla guerra e sono state per questo fermate. Da quando è iniziato il conflitto, Mosca ha represso ancora di più qualsiasi forma di dissenso, limitando ulteriormente anche la libertà di stampa

Domenica 6 marzo migliaia di persone sono tornate in strada in diverse città della Russia per protestare contro la guerra in Ucraina e chiedere la pace. Secondo quanto riporta Ovd-Info, un progetto mediatico indipendente, ne sono state arrestate quasi duemila da questa mattina. Se la notizia fosse confermata, il numero delle persone fermate in Russia dal 24 febbraio, data d'inizio delle operazioni militari, salirebbe sopra i 10mila

Le proteste sono nate anche su iniziativa dell'oppositore russo Alexei Navalny, che aveva invitato i suoi concittadini a manifestare il loro dissenso alle ore 14 (le 12 italiane). Navalny non ha potuto partecipare perché si trova in carcere, ma da quando è iniziato il conflitto ha invitato i suoi concittadini a non trasformarsi in "codardi impauriti" e ha definito Putin "un piccolo zar fuori di testa"