Torre del Greco, principio d’incendio in ospedale Maresca

È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere un principio d'incendio sviluppatosi nel pomeriggio nei locali dell'ex cucina dell'ospedale Maresca di Torre del Greco (in provincia di Napoli). Sul posto sono giunti anche gli agenti di polizia, che insieme ai vigili del fuoco sono stati al lavoro per provare a comprendere le cause che hanno generato il rogo che è stato prontamente domato e nel quale sarebbero andate distrutte alcune vecchie suppellettili.

L’intervento dei pompieri

Il lavoro delle squadre specializzate, arrivate dopo una segnalazione alla struttura di via Montedoro, e supportate da alcuni addetti del nosocomio intervenuti con i mezzi in dotazione, ha evitato che le fiamme sviluppatesi al piano terra si propagassero all'attiguo pronto soccorso e ai reparti posti ai piani superiori. Il denso fumo nero che si è sprigionato dai locali interessati dalle fiamme, ha allertato gli operatori e gli ospiti dell'ospedale, dove sono prontamente scattati anche gli allarmi acustici interni. Da ciò che si apprende, non c'è stato bisogno di alcun tipo di evacuazione.