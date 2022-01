Covid Campania, 17.667 casi. In terapia intensiva 87 pazienti

Su 104.906 test esaminati, sono 17.667 i nuovi casi di coronavirus registrati in Campania, con un tasso di positività al 16,84% (ieri 18,46%). Il bollettino odierno dell'Unità di crisi segnala cinque nuovi decessi nelle ultime 48 ore. I posti letto occupati in terapia intensiva sono 87, uno in meno rispetto a ieri, mentre le persone ricoverate negli altri reparti sono 1.278 (+32). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)