Sparatoria in provincia di Benevento, due feriti

Due persone sono rimaste ferite in seguito ad una sparatoria avvenuta oggi, 13 gennaio, a Cirignano di Montesarchio, in provincia di Benevento. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale. Uno dei due è in prognosi riservata.

Gli spari al culmine di una lite

La sparatoria sarebbe arrivata al termine di una discussione tra il figlio del titolare di un'attività commerciale attiva nella vendita di frutta e verdura e un'altra persona, forse un fornitore. Secondo quanto trapela, il proprietario del negozio sarebbe intervenuto nella lite, prima uscendo dal negozio, e poi aprendo il fuoco con una pistola, ferendo gravemente l'interlocutore del figlio e un'altra persona che non è chiaro se si trovasse lì per caso. Il commerciante è stato invece fermato dai carabinieri della locale compagnia e sottoposto a interrogatorio.