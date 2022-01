Pozzuoli, arrestata una 41enne sorpresa con 18 dosi di cocaina

Durante una serie di controlli anti droga, i carabinieri hanno arrestato a Pozzuoli una donna di 41 anni, T.P., trovata in possesso di 18 dosi di cocaina e materiale per il confezionamento dello stupefacente. I militari della Compagnia di Pozzuoli le hanno anche sequestrato 1600 euro, ritenuti provento dello spaccio di droga. La donna era già stata denunciata in passato.

Nel corso dei controlli gli uomini dell’Arma hanno sequestrato complessivamente 234 grammi di hashish, 13 di marijuana e materiale per il confezionamento di dosi nascosto in una borsa trovata in via Reginelle, in un’area condominiale.