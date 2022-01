Capodanno, nove feriti per i botti tra Napoli e provincia

Sono nove i feriti per i botti di Capodanno tra Napoli e provincia. Il bilancio è riportato e aggiornato dalla questura. Secondo i dati forniti dalle forze dell’ordine, quattro si sono registrati nel capoluogo campano e gli altri cinque nel Napoletano.

I feriti

A Napoli due persone sono state portate all'ospedale Cardarelli, una al Fatebenefratelli e una al Vecchio Pellegrini, dove intorno alle 21 di ieri è giunto un cittadino srilankese di 40 anni ferito da un proiettile vagante sulla parte sinistra del petto mentre stava fumando in strada. L’uomo ha riferito al personale che dopo essere uscito dalla propria abitazione, che si trova nel quartiere Montecalvario per fumare una sigaretta, ha sentito un forte rumore ed avvertito una sensazione di bruciore al petto. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Napoli Centro.

La più grave delle persone ricoverate si trova al Cardarelli: è una 53enne ferita agli occhi dall'esplosione dei fuochi. Per gli altri problemi soprattutto agli arti. In provincia, due persone sono state ricoverate a Frattamaggiore e altre due a Giugliano. Un uomo a Castellammare di Stabia ha riportato ustioni a una mano: curato in ospedale, è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni.

I botti nonostante il divieto

Botti e fuochi d'artificio a Napoli per l’arrivo del nuovo anno, dunque, nonostante l'ordinanza che li vietasse emessa dal sindaco Gaetano Manfredi. Lo stesso, peraltro, è accaduto in diversi altri centri della provincia dove erano stati emanati provvedimenti analoghi. Il provvedimento è entrato in vigore dalle 16 ieri e resta valido fino alla prossima mezzanotte, ma già da ieri pomeriggio, anche se con diversa intensità rispetto all'avvicinarsi del nuovo anno, erano cominciate a sentirsi forti esplosioni nei vari quartieri della città.

Due incendi nella notte nel Napoletano

Due incendi nella notte tra Napoli e provincia provocati verosimilmente dal fuoco dei botti. Verso l'una i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti nel quartiere Mercato a via padre Ludovico da Casoria per un incendio in un appartamento al quarto piano. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. L'incendio ha interessato una sola stanza. Nell'appartamento un uomo del '55 rimasto incolume e visitato dal personale sanitario. Dai primi accertamenti pare che le cause dell'incendio siano dovute ad un fuoco pirotecnico entrato all'interno della stanza da una finestra lasciata aperta. L'appartamento è stato dichiarato inagibile.

A San Giorgio a Cremano, poco dopo la mezzanotte, i carabinieri della locale stazione sono intervenuti a via Tufarelli. anche qui per un incendio. Le fiamme, per cause ancora in corso di accertamento, hanno completamente distrutto il gazebo di un ristorante. Sul posto i Vigili del Fuoco. L'incendio ha provocato l'annerimento dello stabile sovrastante danneggiando la parte esterna dell'appartamento al primo piano e le inferriate del balcone. Nessun danno strutturale per il palazzo che è agibile. Indagini in corso.