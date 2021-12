Furto nel convento dei frati di Pietrelcina: bottino da mille euro

Con ogni probabilità i ladri sono entrati in azione la vigilia di Natale, anche se i frati si sono accorti dell'accaduto soltanto oggi

Furto nel convento dei frati cappuccini nel comune di Pietrelcina, in provincia di Benevento. I ladri si sono introdotti all'interno della struttura dopo aver forzato una delle camere dei frati, hanno rubato denaro contante per poi fuggire col bottino. Il danno ammonterebbe a un migliaio di euro. Con ogni probabilità i ladri sono entrati in azione la vigilia di Natale, anche se i frati si sono accorti dell'accaduto soltanto oggi. Indagano i carabinieri.