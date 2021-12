Incidente sul lavoro nel Sannio, muore travolto da trattore

Un uomo di 66 anni è morto a Telese Terme, in provincia di Benevento, dopo essere stato travolto dal trattore con il quale stava eseguendo alcuni lavori in un terreno privato. L'incidente è avvenuto in un'area vicina alle scuole elementari di Telese.

La vicenda

Secondo le prime informazioni il mezzo sarebbe finito all'interno di una sorta di fossato, ribaltandosi e schiacciando fatalmente l'uomo. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, dei carabinieri e degli agenti di polizia del locale.