Arzano, sequestrato ambulatorio medico abusivo

Scoperto ad Arzano, in provincia di Napoli, un ambulatorio abusivo di circa 170 metri quadrati che non possedeva alcuna autorizzazione rilasciata dall'Autorità Sanitaria. L'operazione è stata compiuta dai carabinieri. La legale rappresentante della società che presta il nome allo studio medico, una ragazza di 26 anni, dovrà rispondere di apertura e conduzione di un poliambulatorio medico senza la prescritta autorizzazione all'esercizio.

L'ambulatorio abusivo

La struttura consisteva in una zona accettazione, una sala d'attesa, tre studi medici con apparecchiature diagnostiche e un lettino per visite ginecologiche. E ancora un ambiente attrezzato con ferri chirurgici, fili di sutura, sterilizzatrici e un banco in acciaio inox, una bombola di ossigeno terapeutico e un armadietto con medicinali e dispositivi medici.