Covid Campania, il bollettino: 1.325 casi, tasso di contagio al 4,2%

Aumentano in Campania tasso di contagio e ricoveri per il Covid. Dai dati del bollettino quotidiano dell'unità di crisi regionale emerge che sono 1.325 i nuovi positivi su un totale di 31.268 test effettuati per un tasso del 4,23% contro il 3,69 di ieri. Un morto, i ricoverati in intensiva restano 22 come ieri mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 330 contro i 322 di ieri.