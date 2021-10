No Green pass, corteo a Napoli: sfilano Cobas e studenti

I manifestanti, circa 300, sono partiti da piazza Dante e hanno percorso via Toledo, per poi giungere in piazza Plebiscito, davanti al palazzo della prefettura

Si è svolta questo pomeriggio a Napoli una manifestazione promossa dal sindacato Si-Cobas per una "Mobilitazione unitaria contro il governo Draghi", ma anche contro il Green pass e per l'uscita dallo stato di emergenza Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA). Al corteo hanno partecipato anche gruppi no-Green pass. I manifestanti, circa 300, sono partiti da piazza Dante e hanno percorso via Toledo, per poi giungere in piazza Plebiscito, davanti al palazzo della prefettura. Ribadito, negli slogan e sugli striscioni, il no "alle azioni repressive messe in campo contro la protesta sul Green pass", che secondo i manifestanti è "uno strumento di controllo sociale".