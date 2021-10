Maltempo Campania, a Pozzuoli oggi chiusura cimitero e parchi

Considerato che l'allerta meteo emanata dalla protezione civile della Regione Campania "per venti forti o molto forti" prosegue fino alle ore 18 di domani, il sindaco di Pozzuoli (Napoli), Vincenzo Figliolia, ha disposto in via precauzionale la chiusura al pubblico del cimitero comunale e dei parchi pubblici cittadini (Villa Avellino, Oasi di Monte Nuovo e Parco Urbano di via Vecchia delle Vigne) anche per la giornata di domani, lunedì 25 ottobre. (IL METEO IN CAMPANIA)

Ordinanza sindacale

Nell'ordinanza sindacale si raccomanda sempre ai cittadini di prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l'eventuale caduta di rami, alberi, pali della luce, segnaletica o impalcature, parti di cornicioni. Si raccomanda di assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento.