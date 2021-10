Contrabbando di tabacchi esteri, due arresti a Napoli

Due uomini sono stati arrestati ieri pomeriggio a Napoli per contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Agenti del reparto Prevenzione Crimine Campania, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Comunale Limitone d'Arzano due furgoni con i portelloni aperti e due uomini intenti a caricare degli scatoloni di grandi dimensioni. I due, alla vista dei poliziotti, hanno tentato di allontanarsi velocemente per eludere il controllo ma sono stati raggiunti e bloccati.

Tabacchi sequestrati

Le forze dell’ordine hanno così rinvenuto, all'interno di entrambi i veicoli, 1.248 stecche di tabacchi lavorati esteri privi del marchio dei Monopoli di Stato per un peso complessivo di circa 250 chilogrammi. I due, entrambi napoletani di 38 e 62 anni con precedenti, sono stati arrestati, mentre i due veicoli sono stati sottoposti a sequestro.