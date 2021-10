Incidente a Napoli, scooter contro auto: muore 17enne

Il giovane è deceduto a causa dei traumi riportati nell’impatto con una vettura che stava uscendo da un parcheggio per immettersi in Corso Bruno Buozzi. La vittima era a bordo di un motorino guidato da un amico 20enne, ora ricoverato ma non in pericolo di vita

Un 17enne è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto lungo Corso Bruno Buozzi a Barra, periferia orientale di Napoli. Il giovane si trovava a bordo di uno scooter guidato da un amico 20enne, che è andato a scontrarsi con un’auto che stava uscendo da un parcheggio per immettersi sulla carreggiata. La vittima è deceduta a causa dei traumi riportati nell'impatto mentre veniva trasportata in ospedale. L'amico che era alla guida, invece, è ricoverato all'ospedale San Paolo dove sarà operato, ma non è in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente, avvenuto poco prima di mezzanotte, è intervenuto il reparto Infortunistica stradale della Polizia locale di Napoli, che sta accertando ulteriori contorni della dinamica.