Incendio a Napoli, fiamme in un appartamento a Fuorigrotta

Il rogo è divampato in un appartamento nei pressi della Galleria Quattro Giornate, in via Caio Duilio

Un incendio è divampato in un appartamento nei pressi della Galleria Quattro Giornate, in via Caio Duilio, nel quartiere Fuorigrotta a Napoli. (L'INCENDIO AD AIROLA) Molti i cittadini che hanno segnalato il fumo uscire dallo stabile. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno raggiunto l'abitazione all'ultimo piano dell'edificio e hanno spento il rogo. Ancora da accertare la cause dell'incendio. A riportare la notizia è Fanpage.