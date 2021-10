Rissa nel Casertano: accoltellato 17enne

La violenta lite è avvenuta in via Roma ad Aversa. Il giovane è stato colpito ad un fianco e ha riportato una profonda ferita, la prognosi è riservata ma non è in pericolo di vita

Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato ad Aversa (Caserta) durante una rissa avvenuta nella centralissima via Roma, cuore della movida. Il giovane è stato colpito ad un fianco e ha riportato una profonda ferita che ha spinto i medici del locale ospedale a tenerlo in prognosi riservata, il minore non è comunque in pericolo di vita.

Aperte le indagini

Del caso si sta occupando la polizia di Stato che ha acquisito le immagini dalle telecamere di videosorveglianza della zona e ha sentito numerosi ragazzi. Lo stesso 17enne è stato ascoltato per poco tempo, viste le non buone condizioni, ma non ha fornito, per ora, indicazioni utili a identificare chi l'ha aggredito. Sembra che all'origine dell'accoltellamento ci sia stata una violenta lite tra alcuni ragazzi di Aversa, come il 17enne, e altri forse provenienti da altri comuni, ma sono circostanze ancora in fase di accertamento.