Covid Campania, 282 positivi su oltre 18mila tamponi

Cala l’indice di contagio, in aumento i ricoveri in terapia intensiva. Il tasso di positività è all’1,56 per cento

Cala l'indice di contagio, in aumento i ricoveri in terapia intensiva. Sono i dati che balzano agli occhi dalla lettura del bollettino dell'unità di crisi della Campania sul Covid. Oggi i positivi sono 282 su 18.048 tamponi effettuati: tasso all'1,56% rispetto all'1.86 di ieri. Sono 18 le persone in terapia intensiva, rispetto ai 15 di ieri, mentre quelle nei reparti di degenza ordinaria 259 contro i 266 di ieri. Altre due le vittime (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).