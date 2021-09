Napoli, terrorizza pendolari in stazione: bloccato con spray urticante

Si tratta di un 25enne della provincia, già noto alle forze dell'ordine per episodi analoghi. Prima dell'intervento dei carabinieri, ha dato fuoco a un piccolo contenitore per la raccolta differenziata e danneggiato una porta della stazione di Corso Garibaldi

I carabinieri sono intervenuti alle 6 di questa mattina presso la stazione di Corso Garibaldi della Circumvesuviana di Napoli per bloccare un 25enne che aveva dato in escandescenze, terrorizzando i pendolari presenti. Si tratta di un ragazzo della provincia, già noto alle forze dell'ordine in quanto autore di episodi analoghi, con tanto di danneggiamenti, negli scali ferroviari del capoluogo campano e di Salerno. I militari sono stati costretti a usare lo spray urticante per fermare il giovane.

L’episodio

Poco prima dell’arrivo degli uomini dell’Arma, il 25enne aveva dato fuoco a un piccolo contenitore per la raccolta differenziata e poi aveva lesionato con una mazza di ferro e dei sampietrini la porta d'accesso alla biglietteria. Il giovane ha anche cercato di colpire con la spranga i carabinieri giunti sul posto. Poi si è allontanato in direzione di piazza Mercato. I militari lo hanno seguito e bloccato usando lo spray urticante.