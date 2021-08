Apice, scoprono ladri in casa e li mettono in fuga dopo una rissa

In tre si sono introdotti in un'abitazione ignari del fatto che i proprietari stessero in casa. Una volta scoperti si sono dati alla fuga dopo una colluttazione. L'episodio è accaduto nella notte nel centro di Apice, in provincia di Benevento.

La vicenda

Una coppia di coniugi si è accorta della presenza dei ladri dopo aver sentito un rumore provenire dal balcone. A quel punto, sono andati a verificare e si sono ritrovati di fronte a tre malviventi: ne è nata una colluttazione che ha messo in fuga i tre che hanno raggiunto una Audi parcheggiata in strada facendo perdere le loro tracce. Nello scontro, i coniugi sono rimasti feriti in modo lieve. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i carabinieri e l'ambulanza del 118 che ha trasportato i due coniugi in ospedale dove sono stati medicati.