Covid Campania, diretta De Luca: "In regione 3 milioni di immunizzati"

"Sul Covid oggi abbiamo 355 positivi in Campania, la grandissima parte asintomatici o con lievi sintomi e non c'è appesantimento delle presenze in ospedale: questo ci dà un po' di serenità. Oggi raggiungiamo i 3 milioni di immunizzati con doppia dose, dobbiamo arrivare a 4,2 milioni e quindi continuare con tenacia la campagna vaccinale fino a ottobre". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante il consueto punto settimanale sull'emergenza Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) in diretta Facebook.

"Proteste su Green Pass? In piazza abbiamo avuto poche persone o nessuno"

De Luca ha sottolineato che nelle proteste contro il Green Pass "meno male che in piazza abbiamo avuto poche persone o nessuno - ha detto - a conferma che la ragione comincia a vincere sulla stupidità. Ora stringiamo i denti, riposiamoci un po' ad agosto senza perdere la testa ma è umano tirare un po' il respiro nelle due, tre settimane che abbiamo davanti. Guardiamo con fiducia al futuro, fiducia legata al senso di responsabilità che avremo tutti completando la campagna di vaccinazione e indossando la mascherina. Lo dico ai ragazzi e ragazze, in Campania è obbligatoria, mettetevela. Tra i positivi che troviamo la gran parte sono giovani magari con piccoli sintomi ma contagiati".