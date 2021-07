Ucciso in lite nel Napoletano: arrestato quarto componente banda

Avrebbe partecipato alla spedizione di morte nei confronti di Maurizio Cerrato, l'uomo ucciso al culmine di una lite per motivi di parcheggio a Torre Annunziata (in provincia di Napoli) avvenuta lo scorso 19 aprile. Per questo motivo oggi i carabinieri della locale compagnia hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di F.C., accusato di omicidio volontario. Con quest’ultimo arresto, secondo la Procura di Torre Annunziata, ''possono ritenersi identificate ed assicurate alla giustizia tutte le persone che hanno partecipato all'omicidio di Maurizio Cerrato''.