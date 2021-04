Torre Annunziata, ucciso per parcheggio: fermate quattro persone

Quattro persone, ritenute responsabili dell'omicidio del 61enne Maurizio Cerrato, custode del Parco archeologico di Pompei assassinato lunedì sera a Torre Annunziata (Napoli), sono state fermate e portate in carcere dai carabinieri. I militari hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto, notificato nel corso della notte. Cerrato è stato ucciso per aver soccorso la figlia Maria Adriana che aveva spostato una sedia per parcheggiare l'auto e aveva trovato la vettura con le gomme squarciate. (LE INDAGINI)

La vicenda

Secondo gli inquirenti, erano quattro le persone che hanno prima ingiuriato e poi aggredito l'uomo che stava cambiando la ruota squarciata alla vettura della figlia. La ragazza, 21 anni, a loro giudizio aveva 'occupato' un posto 'riservato' in quella strada a uno di loro e per questo segnalato dalla sedia collocata accanto al bordo del marciapiede. Cerrato è stato colpito alla testa con un compressore portatile per gonfiare le gomme e poi accoltellato al petto. È morto poco dopo l'arrivo all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. La ricostruzione dell'accaduto è stata compiuta anche sulla base del racconto di Maria Adriana. Poche le testimonianze di passanti e residenti in zona raccolte dagli inquirenti.