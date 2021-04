Torre Annunziata, ucciso un 61enne: forse lite per un parcheggio

L’episodio è accaduto nella tarda serata di ieri nel piazzale dell'area di un parcheggio privato in via IV Novembre. La vittima è stata raggiunta da una coltellata. I carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona

Un uomo di 61 anni, Maurizio Cerrato, incensurato, è stato aggredito e ucciso con una coltellata al torace, a quanto riferito dai carabinieri, probabilmente dopo una lite per futili motivi legati ad un parcheggio. L’episodio è accaduto nella tarda serata di ieri nel piazzale dell'area di un parcheggio privato in via IV Novembre, a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. A darne notizia è Il Mattino. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre Annunziata hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Indagini in corso per chiarire la dinamica del fatto e rintracciare chi ha colpito il 61enne.