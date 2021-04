Omicidio a Torre Annunziata, oggi l’ultimo saluto a Maurizio Cerrato

L’omelia

La funzione è stata officiata dall’arcivescovo metropolita di Napoli, monsignor Domenico Battaglia. "Maurizio è il papà bello, che dona la vita, che offre la vita. Siamo qui per riconoscerlo, per riconoscere la forza e la dignità di quest'uomo, che ha offerto la sua vita", l’inizio dell’omelia di Battaglia, che ha voluto esprimere la sua vicinanza ai familiari del 61enne. "Questo è il momento di stare in piedi, perché di fronte al Cristo risorto non è lecito se non stare in piedi. Non in ginocchio - ha proseguito - quasi schiacciati da quelle che sono le vicende, anche tristi, della vita. Né tantomeno seduti, quasi indifferenti innanzi a tutto ciò che accade, o peggio ancora rassegnati. Questo non è il momento della rassegnazione e non è il momento dell'indifferenza. No all'indifferenza, no alla rassegnazione. Sì al coraggio di stare in piedi, capaci di lottare, senza arrendersi. Senza darsi mai per vinti. Con le mani levate al cielo: mai in segno di resa, ma in segno di resistenza. È la logica del Vangelo e della resurrezione”.