Benevento, trovato cadavere 78enne: cercava di salvare il proprio cane

Il cadavere di un 78enne, Antonio Circelli, pensionato, è stato recuperato durante la notte in un pozzo in località Vallebona a Montefalcone di Val Fortore, in provincia di Benevento. Insieme al corpo dell’anziano è stato rinvenuto anche quello di uno dei cani di razza segugio che l’uomo stava addestrando. Gli investigatori ipotizzano che l’uomo sia caduto accidentalmente nel pozzo, dove ha perso la vita, nel tentativo di salvare l’animale.

Le ricerche dell'anziano erano state avviate nella tarda serata di ieri quando i familiari avevano fatto scattare l'allarme. Sul posto sono così giunti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno avviato le indagini per accertare la dinamica di quello che appare come un incidente.