Whirlpool: lavoratori in protesta, blocco stradale a Napoli

Continua la protesta dei lavoratori dello stabilimento Whirlpool di via Argine a Napoli, nell'ambito della vertenza in corso contro la chiusura dello stabilimento e il licenziamento dei dipendenti il primo luglio. Gli operai hanno occupato l'incrocio tra via Cesario Console e via Nazario Sauro al termine della manifestazione, questa mattina, organizzata sotto la sede della Giunta regionale. Concluso il blocco stradale i lavoratori in corteo si sono recati nuovamente sotto la sede della Giunta regionale, dove tra poco ci sarà un incontro con l'assessore alle attività produttive Antonio Marchiello. Ieri i lavoratori hanno bloccato l'autostrada all'altezza dello svincolo di San Giovanni a Teduccio.

Fim: "Protesta continua, De Luca risponda"



"Dopo il blocco dell'autostrada di ieri anche oggi siamo in piazza a manifestare insieme ai lavoratori della Whirpool di Napoli. La nostra richiesta di essere ricevuti dal governatore anche oggi viene disattesa. Questo è un'ulteriore mancanza di attenzione e di sensibilità dimostrata dal governatore e dalla sua giunta regionale". È quanto affermano i segretari generali della Fim Cisl Campania e Napoli Raffaele Apetino e Biagio Trapani. "Noi come Fim insieme alla CISL ed alle altre organizzazioni non lasceremo soli un secondo i lavoratori e le lavoratrici della Whirpool di Napoli. Bisogna fare presto, - aggiungono - il primo luglio l'azienda avvierà la procedura di licenziamento per i 356 lavoratori di Napoli non possiamo assistere ad un altro strappo di occupazione nella nostra regione dove ogni posto di lavoro è un presidio di legalità".