Camorra, deve scontare pena di 11 anni: in carcere una 43enne

È finita in carcere per scontare una pena di 11 anni la 43enne Annunziata Gagliardi, figlia di Angelo Gagliardi, considerato esponente di spicco del clan Fragnoli-Gagliardi-La Torre attivo a Mondragone, comune del litorale casertano.

La condanna

La donna, già sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stata prelevata dai carabinieri presso la sua abitazione e condotta dai militari nella casa circondariale Pozzuoli (Napoli) per espiare la pena di 11 anni, sei mesi e 20 giorni di reclusione per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso. Con la Gagliardi sono stati raggiunti da ordine di carcerazione per pena definitiva altri tre esponenti del clan di Mondragone, tutti condannati con pene dai cinque ai sette anni.