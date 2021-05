Pozzuoli, chiede video hot a minori fingendosi adolescente: arrestato

Un 27enne incensurato è stato arrestato in flagranza di reato per pornografia minorile nella zona di Monteruscello: aveva attivato e gestiva diversi profili su due cellulari, tramite i quali dialogava con bambini e ragazzi tra i 10 e i 15 anni

Aveva attivato e gestiva diversi profili social sui suoi due cellulari tramite i quali, fingendosi adolescente, dialogava con bambini e ragazzini di età compresa tra i 10 e i 15 anni, ai quali chiedeva di realizzare e inoltrare foto o video intimi. È quanto hanno scoperto i carabinieri di Pozzuoli (in provincia di Napoli) che hanno arrestato in flagranza di reato per pornografia minorile un 27enne incensurato della zona di Monteruscello.

Le indagini

Il giovane è stato incastrato durante una perquisizione nella sua abitazione disposta dalla Procura di Palermo dopo la denuncia presentata dai genitori di un minore nel capoluogo siciliano. Ad indagare sul materiale trovato e sequestrato dai carabinieri è la IV sezione "fasce deboli" della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto del 27enne, che è recluso nel carcere di Poggioreale.