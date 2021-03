Terzigno, bomba carta esplode nella notte: nessun ferito

La deflagrazione è avvenuta verso le 3 in via Europa, nelle immediate adiacenze del cancello d'ingresso di un condominio privato composto da quattro nuclei familiari. Sul posto i carabinieri

A Terzigno (in provincia di Napoli) verso le 3 della scorsa notte, in via Europa è stato fatto, esplodere un ordigno artigianale nelle immediate adiacenze del cancello d'ingresso di un condominio privato composto da quattro nuclei familiari. L'esplosione della bomba carta ha danneggiato il cancello di ingresso del condominio. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti per il sopralluogo i carabinieri del Nucleo Investigativo del gruppo di Torre Annunziata. Sono in corso le indagini in corso con l’acquisizione dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona.