Amalfi, si stacca costone: frana sulla statale

Secondo quanto riferisce il sindaco, dalle prime testimonianze non sembra ci siano vittime: “Ci vorranno ore per liberare la strada e solo allora potremmo essere certi”

Una frana di grandi dimensioni ha investito la statale amalfitana nel Comune di Amalfi. Secondo quanto riferisce il sindaco Daniele Milano, dalle prime testimonianze non sembra ci siano vittime ma al momento non è neanche possibile escluderlo.

La frana

La frana è stata causata dal crollo di un costone roccioso che fiancheggia la statale e ha invaso completamente la strada, coinvolgendo anche un tratto al di sotto del lungomare di Amalfi.

Milano: “Ci vorranno ore per liberare la strada”

"Ci vorranno ore per liberare la strada e solo allora potremmo essere certi che non ci siano vittime - dice il sindaco Daniele Milano - si procederà di sicuro all'evacuazione di alcune case".

Ex sindaco: "Quel tratto già interessato 2 anni fa per lavori consolidamento"

"Quel tratto di costone era già stato interessato due anni fa da lavori di consolidamento. Spero che la Procura ora indaghi per capire come siano stati condotti questi lavori visto quello che è successo stamattina". A dirlo è Antonio De Luca, ex sindaco di Amalfi ed ora consigliere di opposizione. "Sembra che non ci siano vittime, almeno fino ad ora ma quello che è successo è davvero assurdo", aggiunge.