Covid, De Luca: "Vaccino? L'ho fatto per dimostrare fosse sicuro"

Nella diretta Facebook del venerdì il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato della sua scelta di vaccinarsi durante il Vax day del 27 dicembre (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN CAMPANIA). "È stata una giornata dimostrativa e come atto dimostrativo ho fatto anche io la mia dose di vaccino, ma in Italia non manca mai chi trova la voglia e il tempo di fare sciacallaggio", ha affermato il governatore parlando delle polemiche sulla sua vaccinazione. "Un gesto simbolico per dare coraggio e fiducia e dimostrare che il vaccino era sicuro, cosa che hanno fatto Biden e Kamala Harris in America, Netanyahu in Israele e diversi presidenti del Consiglio.L'Italia ha una materia prima della quale è unico produttore al mondo, è la demagogia che non manca mai".