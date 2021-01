Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

La percentuale è dunque pari al 8,81%. Sono 39 le persone decedute - otto nelle ultime 48 ore e 31 deceduti in precedenza ma registrati due giorni fa

7:19 - In Campania 1.052 casi su quasi 12mila tamponi

In leggero aumento, in Campania, la percentuale tamponi-positivi. Secondo quanto rende noto l'Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono 1.052 i casi positivi al Covid - 115 sintomatici - su 11.930 tamponi esaminati. La percentuale è dunque pari al 8,81%. Sono 39 le persone decedute - otto nelle ultime 48 ore e 31 deceduti in precedenza ma registrati due giorni fa; 997 le persone guarite.