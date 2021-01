Covid Campania, De Luca: "Ripartizione in zone? Cose demenziali"

Così il governatore: "Se chiedete a me oggi in che zona siamo, non ve lo so dire. Figuratevi un povero cristo di operatore commerciale, un albergatore che deve pensare"

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a margine di un sopralluogo all'Ospedale del Mare a Napoli, attacca la ripartizione dell'Italia in zone di rischio. "Zona gialla, zona rossa, arancione. Un giorno sì e un giorno no. Cose demenziali. Se chiedete a me oggi in che zona siamo, non ve lo so dire. Figuratevi un povero cristo di operatore commerciale, un albergatore che deve pensare. Servono scelte chiare e applicabili, altrimenti con le mezze misure allunghiamo i tempi dell'epidemia mandiamo al manicomio un Paese intero".