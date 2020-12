Covid in Campania: tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Continua a essere sensibilmente più basso della media nazionale il tasso positivi-tamponi in Campania, che si attesta al 6,61%: secondo il bollettino dell'Unità di crisi, i contagi rilevati sono stati 1.201 (114 i sintomatici) su 18.146 test processati. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

9:16 - Servizio idrico, Abc: "Ok a rateizzazioni famiglie in difficoltà"

"Dal manifestarsi dei primi effetti economici sulle famiglie a causa della pandemia da Covid-19", Abc, azienda che gestisce il servizio idrico a Napoli, "ha subito adottato - è scritto in una nota - misure straordinarie per favorire l'utenza in difficoltà. Così, da aprile ha messo in campo piani di rateizzazione straordinaria ed esenzione degli interessi moratori per le fatture dei primi tre trimestri del 2020, misure che si aggiungevano a quelle già adottate fino a quel momento". "Contestualmente, e visto l'evolversi della situazione epidemiologica, sono state adottate iniziative a salvaguardia della salute di utenti e dipendenti, consci del servizio essenziale svolto per la città di Napoli nella quale, l'emergenza di questo periodo ha contribuito ad acutizzare le già gravi situazioni di disagio economico-sociale. Purtroppo la "battaglia non è finita - dichiara Sergio D'Angelo, commissario straordinario di Abc Napoli - ed è per questo che abbiamo previsto ulteriori misure per agevolare l'utenza, incentivando il ricorso a rateizzazioni ed ampliando il periodo di emissione e scadenza delle fatture per le quali prevedere l'addebito degli interessi moratori".

8:20 - In Campania 1.201 nuovi casi su 18.146 test processati

Continua a essere sensibilmente più basso della media nazionale il tasso positivi-tamponi in Campania, che si attesta al 6,61%: secondo il bollettino dell'Unità di crisi, i contagi rilevati sono stati 1.201 (114 i sintomatici) su 18.146 test processati. Ben 3.001 i guariti e 56 le vittime, di cui 22 nelle ultime 48 ore e 34 risalenti ai giorni scorsi ma registrate in ritardo. Le terapie intensive occupate sono 120 su 656, i posti letto di degenza Covid 1.621 su 3.160.