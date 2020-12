Campania resta “arancione”: a Napoli ristoratori bloccano lungomare

Sul posto sono presenti i carabinieri. Per il momento la situazione è tranquilla, a eccezione delle ripercussioni sul traffico in un pomeriggio di mobilità particolarmente intensa a causa dello shopping. I manifestanti chiedono un incontro con il Prefetto

Proteste a Napoli contro la decisione del governatore Vincenzo De Luca di mantenere la Campania in fascia arancione anziché in quella gialla fino al 24 dicembre, quando entreranno in vigore le misure varate dal Governo. A manifestare sono soprattutto i ristoratori, che sono scesi in strada sul lungomare di Napoli, nella zona di piazza Vittoria, bloccando la circolazione. Oltre un centinaio di persone ha allestito una barriera su via Caracciolo, annunciando di non volersi allontanare fino alla revoca del provvedimento regionale.

L'allentamento delle restrizioni a partire da domani era ampiamente atteso e ieri era anche stato confermato dal ministero della Salute, cosa che - spiegano i manifestanti - aveva spinto molti ad approvvigionarsi di derrate per i quattro giorni di riapertura possibili fino alla nuova zona rossa nazionale. Derrate in gran parte deperibili e che ora risulteranno inutili. Sul posto sono presenti i carabinieri. Forti ripercussioni sul traffico in un pomeriggio di mobilità particolarmente intensa a causa dello shopping.