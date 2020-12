Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

I comuni di Capri ed Anacapri hanno disposto, con due ordinanze, che da oggi sull'isola si applichino le norme della fascia gialla e non quelle della zona arancione decise dal governatore campano

I comuni di Capri ed Anacapri hanno disposto, con due ordinanze, che da oggi sull'isola si applichino le norme della fascia gialla e non quelle della zona arancione disposta ieri per la Campania dal governatore della regione Vincenzo De Luca. Pertanto i ristoranti potranno aprire e svolgere servizio ai tavoli fino alle 18. I sindaci ritengono che la particolare condizione dell'isola e i controlli agli imbarchi garantiscano a sufficienza la sicurezza senza bisogno di ulteriori restrizioni, e intendono adeguarsi alle disposizioni del ministero della Salute, che prevede per la Campania la zona gialla, invece che a quelle della Regione.( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

8:07 – Capri e Anacapri contro l'ordinanza di De Luca: “Restiamo zona gialla”

