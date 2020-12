Maradona, Di Maio: "Idea triangolare della pace a Napoli per Diego"

"Sarebbe un bel momento di confronto, a volte lo sport unisce dove non riescono i governi, lo sport è fraternità, amicizia, passione - sottolinea il ministro -. Dell'idea ho parlato naturalmente anche con il ministro Spadafora, che l'ha apprezzata". A scendere in campo sarebbero Italia, Argentina e Inghilterra "nel ricordo di uno dei più grandi campioni di sempre".

Un triangolare della pace a Napoli per ricordare il campione argentino Diego Armando Maradona ( GOL E PARTITE CULT ), morto il 25 novembre a 60 anni . A proporre l'idea è il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, "cresciuto con il mito di Maradona", spiega all'Ansa. A scendere in campo sarebbero Italia, Argentina e Inghilterra "nel ricordo di uno dei più grandi campioni di sempre".

Di Maio: "Sarebbe un momento toccante, ne ho parlato con Spadafora"

"Sarebbe un bel momento di confronto, a volte lo sport unisce dove non riescono i governi, lo sport è fraternità, amicizia, passione - sottolinea il ministro -. Dell'idea ho parlato naturalmente anche con il ministro Spadafora, che l'ha apprezzata. Dalla mano de dios al triangolare della pace, con l'Italia al centro a prendere per mano due grandi paesi amici come Regno Unito e Argentina - aggiunge Di Maio -. Sarebbe un momento toccante, peccato per l'assenza di pubblico, ma resterebbe un momento anche questo da incorniciare nella storia".

Spadafora: "Bellissima proposta, lo sport unisce"

"Bellissima la proposta del ministro Di Maio di dar vita ad un triangolare della pace tra Italia, Argentina e Inghilterra, nel ricordo di Diego Armando Maradona - ha dichiarato il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora -. Un torneo amichevole da disputarsi nello stadio di Napoli dedicato proprio al campione argentino, per superare definitivamente le tensioni sportive di allora tra Inghilterra e Argentina. Lo sport unisce ed è sempre portatore di pace e ,come ha detto Di Maio, a volte arriva laddove non riesce la diplomazia".