Maltempo in Campania, tempesta su Capri: ancora isolata

Una tempesta si è abbattuta su Capri, che resta ancora isolata. Anche oggi a causa della burrasca, che è durata l'intera notte e gran parte della giornata, sono stati annullati tutti i collegamenti marittimi dalla terraferma. L'ultimo mezzo ad arrivare sull'isola è stata la nave Caremar alle 21.00 di lunedì sera. Gli isolani hanno vissuto nel giorno dell'immacolata una Capri insolita anche se l'atmosfera natalizia è stata data dall'accensione del grande albero illuminato in piazzetta e dagli addobbi di Natale per le stradine del centro storico. (L'ALLERTA IN CAMPANIA - IL MALTEMPO - LE PREVISIONI IN ITALIA)