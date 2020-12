Maltempo in Campania, allerta meteo rossa in provincia di Salerno

La protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo rossa (elevata) per la provincia di Salerno, tranne la zona 7 (Tanagro), valido a partire dalla mezzanotte di oggi e fino alle 23.59 di domani. Prorogata inoltre di 24 ore, fino alle 23.59 di domani, l'allerta arancione in vigore sul resto della regione, ad eccezione delle zone 2 e 4 (Alto Volturno e Matese, Alta Irpinia e Sannio) dove l'allerta è di colore giallo.

L'allerta meteo

In particolare, le zone 5,6,8 del Salernitano (Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento), saranno interessate da intense e diffuse precipitazioni. Su tutta la Campania continueranno ad insistere temporali, anche di forte intensità e raffiche di vento. Un quadro meteo associato a un rischio idrogeologico diffuso con fenomeni come instabilità di versante, frane superficiali e colate rapide di detriti o fango, innalzamenti dei livelli dei corsi d'acqua anche con possibili fenomeni di inondazione, allagamenti di locali interrati e posti al pian terreno, rigurgito delle acque piovane, possibile caduta massi per condizioni idrogeologiche fragili, per effetto anche della saturazione dei suoli. (IL MALTEMPO - LE PREVISIONI IN ITALIA)