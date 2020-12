Maltempo Campania, collegamenti difficili con isole golfo di Napoli

Ancora difficoltà per i collegamenti marittimi per le isole partenopee a causa del perdurare di condizioni meteo avverse. Per Ischia e Procida sono attualmente sospese tutte le corse degli aliscafi. Ischia viene collegata al momento solo con qualche corsa effettuata con nave da e per il porto di Pozzuoli mentre a Procida si attende il primo collegamento in partenza per metà mattinata, con nave e sempre per Pozzuoli. I venti molto forti da Sud-Sudovest previsti per il pomeriggio potranno rendere difficile la ripresa dei collegamenti regolari per le due isole. (IL METEO IN CAMPANIA)