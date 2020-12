Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Secondo quanto si è appreso i militari hanno ispezionato la struttura "d'iniziativa". I militari sono impiegati con funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Napoli sulla realizzazione degli ospedali modulari per fronteggiare l'emergenza

Nella giornata di ieri i carabinieri del Nas hanno effettuato un sopralluogo nell'ospedale modulare di Salerno. Secondo quanto si è appreso i militari hanno ispezionato la struttura "d'iniziativa". I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità sono impiegati con funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Napoli (pm Maria di Mauro, procuratore aggiunto Giuseppe Lucantonio) sulla realizzazione degli ospedali modulari per fronteggiare l'emergenza epidemiologica a Napoli, Caserta e Salerno. Inoltre, di recente, poco prima della classificazione come zona rossa della Campania, hanno affiancato gli ispettori del Ministero della Salute in quattro ispezioni eseguite a Napoli nell'Ospedale del Mare, e al Cotugno, Cardarelli e Monaldi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

