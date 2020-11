Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

La Campania resta in zona rossa fino al prossimo 3 dicembre, queste le disposizioni contenute nell'ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza. Pronta la risposta del governatore della Campania, Vincenzo De Luca: "Apprendo con viva emozione la decisione del Governo sulle zone Covid. Noi siamo com'è noto, da sempre, per la linea del rigore e della prudenza. Dunque esprimo la mia piena condivisione, purtroppo solo virtuale, visto che l'unica zona rossa realmente esistente da noi è la zona dell'aglianico. Tutto il resto è propaganda. I controlli sono pari a zero. Sono in libera uscita tutti, tranne i venditori di pantofole di panno beige". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE DEL CONTAGIO)

9:19 – Altri due decessi a Torre del Greco

Due decessi e 53 nuovi casi di contagio nel nuovo drammatico bilancio a Torre del Greco (Napoli) . I dati sono stati comunicati dal sindaco Giovanni Palomba e relativo alla giornata di ieri. Le due nuove vittime sono due uomini , di 82 e 77 anni. Sentite l' Asl Napoli 3 Sud e l' Unità di crisi regionale, Palomba ha anche aggiornato il quadro delle positività relative alle ultime 24 ore, segnalando 53 contagi accertati e 49 guarigioni. Passa dunque a 41 il numero complessivo dei decessi registrati da inizio epidemia nella città vesuviana, 21 dei quali relativi alla cosiddetta seconda ondata. È invece di 974 il numero degli attuali positivi, 23 dei quali ospedalizzati.

9:12 – Il sindaco di Torre Annunziata chiude le scuole fino a gennaio

Scuole chiuse a Torre Annunziata (Napoli) fino al prossimo 9 gennaio. E questo a prescindere dai provvedimenti che saranno adottati con i prossimi Dpcm e le future ordinanze regionali. Sono gli effetti dell'ordinanza firmata dal sindaco della città vesuviana, Vincenzo Ascione, che ha stabilito la sospensione dell'attività didattica in presenza dei servizi per l'infanzia e delle scuole elementari e medie dal 30 novembre 2020 al 9 gennaio 2021 sull'intero territorio comunale. ''Per quanto riguarda la ripresa dell'attività didattica in presenza per gli studenti delle scuole superiori - afferma il sindaco Ascione - siamo in attesa di ulteriori novità che dovrebbero arrivare dal Governo entro il prossimo 3 dicembre''. ''Nel frattempo - aggiunge Ascione - chiederemo alla Regione di potenziare il trasporto pubblico, anche attraverso il coinvolgimento di enti privati, e di fornire ulteriori forme di sostegno ai lavoratori che devono rimanere a casa per seguire i propri figli''.

8:07 – la Campania resta zona rossa fino al 3 dicembre

La Campania resta in zona rossa. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha emesso una nuova ordinanza con cui si rinnovano le misure restrittive vigenti; sarà valida fino al 3 dicembre 2020. Pronta la risposta del governatore della Campania, Vincenzo De Luca: "Apprendo con viva emozione la decisione del Governo sulle zone Covid. Noi siamo com'è noto, da sempre, per la linea del rigore e della prudenza. Dunque esprimo la mia piena condivisione, purtroppo solo virtuale, visto che l'unica zona rossa realmente esistente da noi è la zona dell'aglianico. Tutto il resto è propaganda. I controlli sono pari a zero. Sono in libera uscita tutti, tranne i venditori di pantofole di panno beige".