Covid Campania, bombe carta esplose sotto casa di De Luca: 4 indagati

Quattro persone risultano indagate dalla procura di Salerno per devastazione, saccheggio e resistenza a pubblico ufficiale. Le indagini si riferiscono agli eventi del 25 ottobre quando, durante le proteste contro il dpcm sulle chiusure anti Covid, gruppi di manifestanti fecero esplodere delle bombe carta sotto l'abitazione del presidente della Campania, Vincenzo De Luca, a Salerno. La Digos ha effettuato perquisizioni nelle case dei quattro, sequestrando gli abiti usati quella sera e una mazza chiodata. I quattro sono salernitani, dai 30 ai 50 anni, alcuni con precedenti per reati compiuti negli stadi.